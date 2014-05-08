ФФУ вирішила проводити матчі чемпіонату і Кубку України без глядачів

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

Зокрема, членами Виконкому ФФУ було прийнято наступні рішення:

- матчі 29-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги та 27-го туру змагань серед команд першої ліги і 33-го туру змагань серед команд другої ліги, а також фінального матчу розіграшу Кубку України з футболу сезону 2013/2014 рр., проводити без присутності глядачів;

- не проводити зазначені матчі на території Донецької, Луганської, Одеської та Харківської областей;

- ОПФКУ «Прем’єр-ліга» та ОФК «Професіональна футбольна ліга України» по можливості врахувати клопотання МВС України щодо проведення зазначених матчів у будні дні та в робочий час;

- питання щодо врахування клопотання МВС України при організації проведення 30-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги, 28-го і наступних турів змагань серед команд першої ліги та 34-го і наступних турів змагань серед команд другої ліги розглянути додатково;

- призупинити проведення чемпіонатів України серед команд U-21 та U-19 Прем’єр-ліги. Питання поновлення проведення цих змагань розглянути додатково.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво МВС звернулося з клопотанням до ФФУ не проводити матчі національного чемпіонату та Кубку України у вихідні дні та за присутності глядачів.