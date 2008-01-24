Динамо виграло у Спартака

Закінчився матч Кубка Першого каналу з футболу між командами Динамо (Київ) і Спартак (Москва).

Рахунок 3:0 (Ребров 41, Корреа 42, Гусев 90+3).

Усі три голи забиті після гострого пасу в розріз між захисниками та дальнього проходу до воріт. Ребров і Гусєв завершили свої проходи самі (Ребров ударом в правий верхній кут, Гусев - в лівий нижній), а Кравець, дійшовши до штанги, відпасував Корреа назад на лінію воротарської. Гравці діяли злагоджено, впевнено. Юрій Сьомін цілком може вважати таку перемогу своїм успіхом.

Спартак: Плетікоса, Іванов, Ковач, Филипенко, Штранцль, Бистров (Майдана, 32), Моцарт, Титов (Шоаве, 83), Павленко (Дінєєв, 46), Павлюченко (Дзюба, 61), Веллітон (Прудніков, 66)

Динамо: Шовковський, Несмачный, Михалик, Юссуф, Допілка, Гіоане, Нінкович (Дедечко, 82), Гусєв, Корреа, Ребров (Мілевський, 85), Кравець (Шацьких, 46)

Попередження: Ковач 30, Штранцль 58, Іванов 85 - Ребров 38, Юссуф 71, Дедечко 84