Федерація боксу України не забороняла Кличку брати участь в Олімпіаді-2016

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФБУ.

Рішення про підтвердження або відмову участі боксера приймається національними федераціями лише на етапі підтверджень завойованих іменних ліцензій на відбіркових змаганнях Міжнародної боксерської Асоціації (AIBA). На даний момент жодних таких змагань до Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро не проводилось і жодна національна федерація в світі не приймала рішень по будь-якому з боксерів.

Окрім того, Федерація боксу України, як діючий член Міжнародної боксерської Асоціації (AIBA), інформує: "Згідно пункту правил 2.3.2 (та 2.3.3) Міжнародної боксерської Асоціації: «Боксери, що займаються професійним боксом чи іншими професійними бойовими видами спорту, не допускаються до змагань на будь-якому рівні, за винятками, зазначеними в Правилах змагань APB (AIBA Professional Boxing) і (або) WSB (Всесвітня серія боксу)".

Що стосується участі у змаганнях WSB та APB, то згідно їх правил Володимир Кличко не зможе прийняти у них участі без розірвання його діючих професійних контрактів.

Таким чином, Федерація боксу України керуючись правилами AOB, WSB та APB, не в змозі делегувати Володимира Кличко (65 проведених поєдинків на професійному ринзі) у складі національної збірної України, як діючого професійного боксера, для участі у ліцензійних змаганнях для завоювання відповідної іменної ліцензії на Олімпійські ігри 2016.

Виходячи з цього на даний момент рішення про відмову або підтвердження участі Володимира Кличко, з його діючими професійними контрактами, може приймати лише АІВА та Міжнародний Олімпійський Комітет.

Раніше деякі ЗМІ розповсюдили інформацію, згідно якої, ФБУ заборонила Кличку брати участі в Олімпіаді-2016.