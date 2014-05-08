До кримських легкоатлетів Росії застосує санкції ФЛАУ, але вирішити їх проблеми ніхто не в змозі

Президент ФЛАУ Ігор Гоцул стверджує, що в його організації мають намір до останнього проводити бесіди зі спортсменами, переконувати їх залишитися в Україні, а також допомагати їм у тренуваннях і підготовки. Для тих же, хто прийме російське громадянство, приготовлено особливе ставлення, в тому числі міжнародні санкції, повідомляє ZN.UA.

Гоцул сказав: "Ми не маємо наміру просто так відпускати спортсменів. Ми знаходимося в постійному діалозі зі спортсменами і відразу ж після тих подій у Криму заявили про те, що хотіли б їх бачити саме в українській команді. Для цього не переставали виплачувати державні стипендії, запрошували атлетів на збори. Нехай знають ті, хто перейде під прапори російської збірної, що для нас вони стануть своєрідними поліцаями. По-перше, ми будемо вимагати від Росії серйозною грошової компенсації за ті кошти, які були витрачені на підготовку спортсменів. По-друге, постараємося вибити санкції від Міжнародної федерації легкої атлетики - щоб атлетам заборонили виступати під прапорами Росії мінімум на три роки".

Говорячи про те, що робиться для того, щоб зберегти кримчан, Гоцул відзначив, що у федерації розробили план дій, і спортсменів не кинуть напризволяще. "Перший варіант - спортсмен залишається в Криму, і ми йому допомагаємо з тренуваннями, зборами, сприяємо тренерам. Якщо ж спортсмен хоче переїхати на материкову Україну, ми не залишимося осторонь і будемо всіляко допомагати йому", - сказав Гоцул.

Президент ФЛАУ, який нещодавно отримав посаду в новому складі Міністерства молоді та спорту під керівництвом Дмитра Булатова, розраховує, що в інших федераціях буде розроблено подібний план дій. Тоді, на його погляд, Україні вдасться зберегти багатьох перспективних спортсменів.

Разом з тим, відсутність грошових коштів, укупі з явним небажанням реально впливати на долю провідних спортменів України, що представляють Крим, в майбутньому, робить ці заяви безглуздими.

Як повідомляв УНІАН, раніше про своє бажання прийняти громадянство Росії заявила одна з провідних легкоатлеток України Віра Ребрик з Ялти.

Вона пояснила це так: "Зі мною спілкувалися представники Федерації легкої атлетики. Всі пропозиції зводилися до надання кімнатки на олімпійській базі в Конча-Заспі. Але справа в тому, що мої батьки - інваліди. Я не можу їх кинути і поїхати. Однак про них і мого тренера мова взагалі не йшла. Я теж не піднімав цього питання, адже це нікому нецікаво. Я не з власного бажання міняю громадянство. У мене склалася безвихідна ситуація".