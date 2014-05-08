Збірна України залишилася на 17-му місці в рейтингу ФІФА
13:32, 08 травня 2014Спорт
1
Національна збірна України з футболу залишилася на 17-му місці в рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій, нова версія якого була опублікована сьогодні.
ФІФА / fifa.com
Про це повідомляє офіційний сайт FIFA.
У команди Фоменко, як і раніше, 913 очок, вона відстає в таблиці від Франції та Нідерландів, але випереджає Росію і Мексику.
На чолі рейтингу, як і раніше, залишилися команди Іспанії, Німеччини та Португалії.
Рейтинг ФІФА оновлюється раз на місяць.
Нова версія буде опублікована напередодні ЧС-2014 в Бразилії - 6 червня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter