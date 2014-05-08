Збірна України залишилася на 17-му місці в рейтингу ФІФА

13:32, 08 травня 2014
Спорт
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Національна збірна України з футболу залишилася на 17-му місці в рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій, нова версія якого була опублікована сьогодні.

ФИФА / fifa.com

Про це повідомляє офіційний сайт FIFA.

У команди Фоменко, як і раніше, 913 очок, вона відстає в таблиці від Франції та Нідерландів, але випереджає Росію і Мексику.

На чолі рейтингу, як і раніше, залишилися команди Іспанії, Німеччини та Португалії.

Рейтинг ФІФА оновлюється раз на місяць.

Нова версія буде опублікована напередодні ЧС-2014 в Бразилії - 6 червня.

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