Збірна України залишилася на 17-му місці в рейтингу ФІФА

Про це повідомляє офіційний сайт FIFA.

У команди Фоменко, як і раніше, 913 очок, вона відстає в таблиці від Франції та Нідерландів, але випереджає Росію і Мексику.

На чолі рейтингу, як і раніше, залишилися команди Іспанії, Німеччини та Португалії.

Рейтинг ФІФА оновлюється раз на місяць.

Нова версія буде опублікована напередодні ЧС-2014 в Бразилії - 6 червня.