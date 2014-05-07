«Динамо» розгромило «Чорноморець» у півфіналі Кубка України

Як повідомляє кореспондент УНІАН, кияни мали перевагу впродовж усієї гри.

Вже в середині першого тайму, на 26-й хвилині Денис Гармаш відкрив рахунок, а в кінцівці тайму - на 40-й, зробив дубль, подвоївши перевагу своєї команди.

Практично відразу ж після перерви, на 52-й хвилині, суддя зафіксував порушення правил у штрафній площі одеситів на Демьерсі Мбокані - пенальті. 11-метровий чітко реалізував Андрій Ярмоленко. Нарешті, в середині другого тайму, на 67-й хвилині, сам Мбокані встановив остаточний рахунок матчу - 4:0.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні донецький «Шахтар» у Черкасах грав з місцевим «Славутичем» і виграв у команди Другої ліги лише в додатковий час - 3:0.

Таким чином, 15 травня у фіналі Кубка України зійдуться «Динамо» та «Шахтар».