Долгополов програв у другому колі тенісного турніру серії «Мастерс» в Мадриді

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

За матч, який тривав годину з чвертю, українець реалізував один із семи брейк-пойнтів і програв три гейми на своїй подачі. На його рахунку два ейси і одна подвійна помилка. Гулбіс чотири рази подав навиліт і двічі помилився на подачі.

Долгополов покидає турнір, заробивши 45 рейтингових очок.

Змагання в Мадриді триватимуть до 11 травня.