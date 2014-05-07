Долгополов програв у другому колі тенісного турніру серії «Мастерс» в Мадриді
19:49, 07 травня 2014Спорт
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У Мадриді (Іспанія) на турнірі АТР категорії «Мастерс» закінчився матч другого кола, в якому українець Олександр Долгополов зазнав поразки від представника Латвії Ернеста Гулбіса з рахунком 3:6, 4:6.
Олександр Долгополов / Reuters
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
За матч, який тривав годину з чвертю, українець реалізував один із семи брейк-пойнтів і програв три гейми на своїй подачі. На його рахунку два ейси і одна подвійна помилка. Гулбіс чотири рази подав навиліт і двічі помилився на подачі.
Долгополов покидає турнір, заробивши 45 рейтингових очок.
Змагання в Мадриді триватимуть до 11 травня.
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