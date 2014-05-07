«Севастополь» програв «Металісту» у матчі Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч проходив в Києві, так як в Севастополі гру заборонив проводити призначений Москвою губернатор Сергій Міняйло.

Матч з самого початку проходив за відчутної переваги гостей, які вже до середини першого тайму забили обидва голи. На 9-й хвилині відзначився Хав'єр Клейтон, а на 35-й - Себастьян Бланко.

У час, що залишився харків'яни впевнено контролювали хід гри, а номінальні господарі поля так і не змогли нічого протиставити супернику.

Таким чином, після цієї гри всі п'ять команд-лідерів Прем'єр-ліги зрівнялися за кількістю проведених матчів - по 26. На рахунку «Шахтаря» 59 очок, «Дніпра» - 53, «Металіста» - 51, «Динамо» - 47 і «Чорноморця» - 44.