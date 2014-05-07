«Динамо» - «Чорноморець»: онлайн-відео трансляція

Сьогодні в Києві проходить матч півфіналу Кубка України, в якому «Динамо» приймає одеський «Чорноморець». Спочатку саме ця гра здавалася центральною на цьому етапі змагань. Втім, черкаський «Славутич» в черговий раз довів, що є гідним конкурентом навіть найсильнішої команди країни.

У грі на столичному НСК «Олімпійський» зійдуться команди, які займають 4 і 5 місця в Прем'єр-лізі. І головна перевага киян в цьому матчі - своє поле.

На шляху до півфіналу команди не зазнали великих проблем. Кияни обіграли донецький «Металург» - 3:2, «Шахтар» зі Свердловська - 4:0 і харківський «Металіст» - 3:2.

Одесити, в свою чергу, були сильніше «Енергії» з Миколаєва - 4:0, здобули технічну перемогу над дніпропетровським «Дніпром» - 3:0 і обіграли «Тернопіль» - 1:0.

На ставках букмекерських контор фаворитом є «Динамо», ставки на перемогу якого приймаються з розрахунку 1,55 до 1, на нічию - 4,65 до 1, перемогу одеситів - 6,5 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

«Динамо»: 1 Шовковський (капітан), 2 Данило, 4 Велозо, 6 Драгович, 7 Ленс, 10 Ярмоленко, 19 Гармаш, 20 Гусєв, 27 Макаренко, 85 Мбокані, 90 Беланда. Запасні: 23 Рибка, 3 Селін, 5 Вукоєвич, 9 Безус, 11 Ідейе, 22 Кравець, 45 Калітвінцев.

«Чорноморець»: 12 Безотосний (капітан), 42 Зубейко, 77 Кутас, 52 Тейку, 82 Ребенок, 8 К. Ковальчук, 10 Гай, 7 Окріашвілі, 17 Аржанов, 6 Де Матос, 69 Антонов. Запасні: 44 Паст, 9 Діденко, 94 Данченко, 88 Валєєв, 25 Мартиненко, 2 П. Ковальчук, 32 Яворський.

Пропонуємо вашій увазі відео-онлайн трансляцію гри.