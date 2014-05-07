"Шахтар" обіграв "Славутич" лише в додатковий час
18:41, 07 травня 2014Спорт
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У Черкасах завершився півфінальний матч Кубка України
Славутич - Шахтар / shakhta.org
Черкаський "Славутич" програв у півфіналі Кубка України з футболу донецькому "Шахтарю" з рахунком 0:3.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, команда Другої ліги з Черкас ледь не зробила сенсацію в основний час гри.
На протязі більш ніж 100 хвилин - 90 хвилин основного часу і весь перший тайм додаткового - "Славутич" гідно бився з суперником, протиставляючи йому організовану злагоджену оборонну гру.
Перший гол " гірники " забили на останній хвилині першої додаткової 15-хвилинки, а у другому таймі відзначилися ще двічі.
Голи забили Едуардо, Тайсон і Бернард.
УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом гри.
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