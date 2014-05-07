"Шахтар" обіграв "Славутич" лише в додатковий час

Черкаський "Славутич" програв у півфіналі Кубка України з футболу донецькому "Шахтарю" з рахунком 0:3.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, команда Другої ліги з Черкас ледь не зробила сенсацію в основний час гри.

На протязі більш ніж 100 хвилин - 90 хвилин основного часу і весь перший тайм додаткового - "Славутич" гідно бився з суперником, протиставляючи йому організовану злагоджену оборонну гру.

Перший гол " гірники " забили на останній хвилині першої додаткової 15-хвилинки, а у другому таймі відзначилися ще двічі.

Голи забили Едуардо, Тайсон і Бернард.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом гри.