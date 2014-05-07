На першому етапі «Діамантової ліги» виступатимуть чотири представники України
14:37, 07 травня 2014Спорт
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Катарська Доха прийматиме найкращих легкоатлетів із усього світу в рамках І етапу традиційного щорічного турніру «Діамантова ліга-2014».
Бриллиантовая лига / iaaf.com
У стартові листи катарського етапу включені четверо українців, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
У потрійному стрибку Україну представлятиме Ольга Саладуха, у стрибках у висоту – Андрій Проценко, а Ганна Тітімець та Ганна Рижикова будуть виступати у бігу на 400 метрів з бар'єрами.
Змагання відбудуться 9 травня о 19.00 за київським часом.
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