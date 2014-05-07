На першому етапі «Діамантової ліги» виступатимуть чотири представники України

У стартові листи катарського етапу включені четверо українців, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

У потрійному стрибку Україну представлятиме Ольга Саладуха, у стрибках у висоту – Андрій Проценко, а Ганна Тітімець та Ганна Рижикова будуть виступати у бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Змагання відбудуться 9 травня о 19.00 за київським часом.