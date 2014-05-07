Українська чемпіонка Європи з метання спису бере громадянство Росії проти своєї волі

Про це спортсменка розповіла в інтерв`ю Еспресо. ТV.

Зокрема, Ребрик зауважила: «Буквально на днях я прийняла рішення виступати за збірну Росії. Незручно мені буде представляти Україну, проживаючи в Криму, який належить уже Росії. Заяву на вихід зі збірної України уже написала».

На запитання про те, чи телефонував спортсменці Міністр молоді й спорту України Дмитро Булатов, вона відзначила: «Ні, не телефонував. Зі мною спілкувалися лише представники федерації легкої атлетики. Усі пропозиції зводилися до надання кімнатки на олімпійській базі в Конча-Заспі. Та справа в тому, що мої батьки - інваліди. Я не можу їх кинути і поїхати. Проте, про них та мого тренера мова взагалі не йшла. Я теж не порушувала цього питання, адже це нікому нецікаво. Я не з власного бажання змінюю громадянство. У мене склалася безвихідна ситуація».

Що до того, чи примушували спортсменку виступати за збірну Росії та чи погрожували її залишити без можливості тренування у рідній Ялті у разі відмови змінити громадянство, спортсменка відповіла: «Ні, такого не було. Але ж якщо я виступала б за Україну, то за тренувальний процес в Ялті мені довелося б за все платити - збори, оренда і так далі».

Віра Ребрик стала чемпіонкою Європи у 2012му році в Хельсінкі (Фінляндія). Вона вважається однією з найперспективніших молодих (25 років) метальниць у світі.