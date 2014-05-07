МВС звернулося до Федерації футболу України з проханням проводити матчі без глядачів

Про це повідомляється на офіційному сайті МВС.

Зокрема, у заяві йдеться: «На сьогодні в державі склалася несприятлива обстановка для проведення футбольних матчів. Це яскраво ілюструють останні резонансні події, якими супроводжувалися футбольні матчі 27 квітня в Харкові та 2 травня в Одесі. У зв’язку із цим МВС було вимушене звернутися до Федерації футболу України, Прем’єр-ліги та Професіональної футбольної ліги із клопотанням щодо проведення решти футбольних матчів сезону 2013-2014 років у робочий час в будні дні та без присутності глядачів. Крім того, із міркувань безпеки, футбольні матчі, проведення яких було заплановано на території Донецької, Луганської, Одеської та Харківської областей, запропоновано перенести до інших регіонів. МВС із розумінням ставиться до прагнення футбольної спільноти зберегти в цілісності національну першість. Водночас звертаємося до організаторів футбольних матчів та футбольних уболівальників з проханням поставитися із розумінням до цих вимушених заходів, адже життя та здоров’я людини є найвищою цінністю Української держави».

Як повідомляв УНІАН сьогодні в Черкасах та Києві відбудуться матчі ½ фіналу Кубка України з футболу, а також пропущений матч 22-го туру ПЛ «Севастополь» - «Металіст», що відбудеться на нейтральному полі київського стадіону «Динамо». Матчі 29 і 30 туру чемпіонату ПЛ заплановані на недільні дні – 11 та 18 травня.