Тренер «Славутича» розповів, за рахунок чого його команда може обіграти «Шахтар»

Найбільш важливим тренер вважає сверхмотивацию гравців, повідомляє Xsport.

Зокрема, Бакалов зазначив: «Я не буду оригінальний, але пройти «Шахтар» ми зможемо тільки за рахунок сверхмотивации (проти такої команди грати і на такій стадії Кубка), характеру і дисципліни. Також важливий фактор - це наші вболівальники, які, я впевнений, заповнять трибуни, і ми отримаємо від них відмінну підтримку. Тільки за рахунок усіх перерахованих вище факторів нам під силу здолати донеччан. Ясно, що індивідуальна майстерність виконавців нашої команди, тактична виучка і інші компоненти, нижче, ніж у «гірників». У цих аспектах ми знаходимося, скажімо так, на різних полюсах».

Відповідаючи на питання про можливу фінансову мотивацію гравцям з боку керівництва клубу, тренер наголосив: «Гра проти такої команди, як «Шахтар» це вже мотивація для всіх гравців команди і які-небудь матеріальні блага, і інші нюанси, напевно, і поряд не стоять. Знаєте, сам факт зіграти проти чемпіона України, для деяких хлопців - це шанс, може бути, всього життя. Може і не доведеться більше зіграти проти таких опонентів. Не дай Бог звичайно, але... Фінанси для нас - це не найголовніше».

Є напередодні матчу у черкасців і проблеми зі складом: «Гру проти «Шахтаря» змушені будуть пропустити два наших ключових гравців. Це Дацюк і Фаворов - обидва з-за дискваліфікації. Один отримав червону картку у грі 1/4 фіналу проти «Ниви» - мова про Фаворова. А Дацюк отримав жовту, через яку перебрав ліміт «гірчичників». Одним словом, основний нападник і основний захисник гру проти «Шахтаря» пропустять», - зазначив Бокалов.

7 травня відбудуться півфінальні матчі Кубка України з футболу «Славутич» - «Шахтар» (початок - о 16.00) і «Динамо» - «Чорноморець» (19.00).

УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію гри в Черкасах і відео-трансляцію матчу в Києві.