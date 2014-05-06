«Будівельник» виграв перший матч фінальної серії баскетбольної Суперліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, кияни здобули перевагу в третій чверті зустрічі.

«Хімік» лідирував протягом майже всієї першої половини, хоча перевага господарів паркету не перевищувала кількох очок. «Будівельник», до складу якого повернулися Артур Дроздов і Ріккі Мінард, не відпускав суперника далеко від себе, а в середині другого періоду навіть спробував вирватися вперед. Однак Віталій Коваленко та Метт Гейтенс повернули перевагу своїй команді (39:33). Крім того, першу половину прикрасила дуель центрових – Роландса Фрейманіса, який відзначився 12 очками, й Даріуша Лавриновича, що став автором 14 очок.

Утім, провал у третій чверті позбавив «Хімік» лідерства. «Будівельники» на чолі з ДаХуаном Саммерсом спершу відіграли відставання, а під кінець чверті повели «+10». І хоча Метт Гейтенс холоднокровно реалізував три штрафні, перевага гостей, з якою вони розпочали заключну десятихвилинку, все ще була значною. Остаточно переломити хід гри на власну користь столична команда зуміла після двох поспіль триочкових Саммерса й Лавриновича на початку останньої чверті.

Ключову роль у перемозі «Будівельника» відіграв дует представників передньої лінії. Да Хуан Саммерс оформив солідний дабл-дабл (21 очко + 14 підбирань), а Даріуш Лавринович підтримав партнера 22 очками.

Другий матч фінальної серії до трьох перемог відбудеться в Южне 8 травня.