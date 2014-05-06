Олександр Долгополов виграв перший матч на турнірі в Мадриді
18:44, 06 травня 2014Спорт
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У Мадриді стартував турнір Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР) категорії «Мастерс», де в матчі першого кола українець Олександр Долгополов переграв у трьох сетах Фабіо Фоньїні з Італії з рахунком 7:5, 4:6, 6:3.
Олександр Долгополов / Reuters
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
У матчі, який тривав трохи більше 2 годин, у суперників було по сім брейк-пойнтів, з яких Долгополов реалізував чотири, а Фоньїні - три. Разом з тим, українець виконав сім ейсів і уник подвійних помилок, а італієць зробив два ейси і тричі помилився на подачі.
У другому колі суперником Долгополова буде Ернест Гулбіс з Латвії, який раніше обіграв поляка Єжи Яновича.
Турнір у Мадриді, який є підготовчим до другого в сезоні змагання серії "Великого шолома" - Відкритого чемпіонату Франції - триватиме до 11 травня.
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