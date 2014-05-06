Олександр Долгополов виграв перший матч на турнірі в Мадриді

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі, який тривав трохи більше 2 годин, у суперників було по сім брейк-пойнтів, з яких Долгополов реалізував чотири, а Фоньїні - три. Разом з тим, українець виконав сім ейсів і уник подвійних помилок, а італієць зробив два ейси і тричі помилився на подачі.

У другому колі суперником Долгополова буде Ернест Гулбіс з Латвії, який раніше обіграв поляка Єжи Яновича.

Турнір у Мадриді, який є підготовчим до другого в сезоні змагання серії "Великого шолома" - Відкритого чемпіонату Франції - триватиме до 11 травня.