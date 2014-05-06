Матч "Зоря" - "Шахтар" не відбудеться в Луганську з міркувань безпеки

Про це повідомляє прес-служба луганського клубу з посиланням на генерального директора "Зорі" Сергія Рафаїлова.

Рафаїлов зазначив: "На адресу футбольного клубу "Зоря", Федерації футболу України та Прем'єр-ліги надійшов лист з УВС Луганська з інформацією про те, що міліція міста та області не зможе забезпечити порядок і охорону вболівальників 11 травня. Міліція наполегливо просить перенести цей матч на іншу дату або в інше місто. Згідно з регламентом всеукраїнських змагань, де написано, що останні два тури повинні проводитися в один день і в один час, в зв'язку з тим, що є вказівка ФІФА про те, що всі чемпіонати повинні бути закінчені до 18 травня у зв'язку з проведенням фінальної частини Чемпіонату світу з футболу, на іншу дату матч «Зоря» - «Шахтар» перенести неможливо. Виходячи із ситуації, луганська «Зоря», донецький «Шахтар», Прем'єр-ліга і Федерація футболу України займаються пошуком міста, який буде згоден провести цю зустріч".

Щодо варіантів проведення матчу Рафаїлов сказав: "Одним з варіантів був стадіон «Славутич» у Запоріжжі, але керівництво Запоріжжя в особі мера відмовило Прем'єр-лізі і футбольним клубам. Таку саму відмову отримали ФК «Севастополь» і «Металіст». Цей матч був призначений на 7 травня. Крім офіційних листів, на клубну пошту надійшли листи від звичайних уболівальників, які просили не ризикувати життям людей і перенести цю зустріч. Прохання до вболівальників - поставитися з розумінням до ситуації. Поки що йде процес пошуку місця, де ми можемо зіграти. Звертаємося до вболівальників, щоб в цілях збереження спокою і порядку вони не їхали в інші міста, де б не відбувся цей матч".

Як повідомляв УНІАН, раніше призначений Кремлем губернатор Севастополя Сергій Міняйло заборонив проведення матчу "Севастополь" - "Металіст" в місті. Матч двічі переносився дирекцією ПЛ і врешті-решт відбудеться 7 травня в Києві на стадіоні "Динамо".

Матч "Зоря" - "Шахтар" має відбутися 11 травня.