Шахістка Музичук повернеться зі збірною Словенії в українську команду

У Міжнародній федерації шахів підтвердили, що вже з 7 травня Музичук має право виступати за Україну, повідомляє спеціалізований сайт Chess-news.ru.

24-річна Музичук родом з України, проте з 2004 року на міжнародних змаганнях представляла Словенії. Тим не менш, шахістка проживала на території України. За збірну України останні кілька років успішно грає її молодша сестра Марія Музичук.

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому стало відомо про те, що з команди України в збірну Росії переходить Катерина Лагно. Повернення Музичук стане компенсацією для української збірної на майбутній всесвітній шаховій олімпіаді. У рейтинг-листі Музичук займає четвертий рядок з показником 2561 пункт.