Матч "Севастополь" - "Металіст" відбудеться у Києві
13:33, 06 травня 2014Спорт
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Дирекція української футбольної Прем'єр-ліги ще раз перенесла місце проведення матчу 22-го туру "Севастополь" - "Металіст", прийнявши рішення провести матч у Києві.
Прем'єр-ліга / sctavriya.com
Про це повідомляє прес-служба Прем'єр-ліги.
Зокрема, в повідомленні наголошується: "Згідно з рішенням Дирекції ПЛ, перенесений поєдинок 22-го туру Чемпіонату Прем'єр-ліги «Севастополь» - «Металіст» відбудеться у Києві на стадіоні «Динамо» імені Лобановського» раніше в зазначений термін - 7 травня о 17:00".
Як повідомляв УНІАН, напередодні, 5 травня, призначений Москвою губернатор Севастополя своїм наказом заборонив проведення матчу чемпіонату України з футболу у цьому місті. Згодом, ПЛ прийняла рішення провести матч у Запоріжжі. Сьогодні місце проведення гри було змінено в третій раз.
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