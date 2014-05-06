Матч "Севастополь" - "Металіст" відбудеться у Києві

Про це повідомляє прес-служба Прем'єр-ліги.

Зокрема, в повідомленні наголошується: "Згідно з рішенням Дирекції ПЛ, перенесений поєдинок 22-го туру Чемпіонату Прем'єр-ліги «Севастополь» - «Металіст» відбудеться у Києві на стадіоні «Динамо» імені Лобановського» раніше в зазначений термін - 7 травня о 17:00".

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 5 травня, призначений Москвою губернатор Севастополя своїм наказом заборонив проведення матчу чемпіонату України з футболу у цьому місті. Згодом, ПЛ прийняла рішення провести матч у Запоріжжі. Сьогодні місце проведення гри було змінено в третій раз.