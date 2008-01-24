«Динамо» - «Спартак»: на кого ставлять букмекери
15:23, 24 січня 2008Спорт
1109
Коефіцієнт на мирний результат - 3,30
Букмекери вважають, що в матчі другого ігрового дня Кубка Першого каналу між московським "Спартаком" і київським "Динамо" червоно-білі мають більше шансів на перемогу. Коефіцієнт на виграш москвичів рівний 2,15, тоді як перемога киян оцінюється в 3,10. Коефіцієнт на мирний результат зустрічі одвічних суперників складає 3,30.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter