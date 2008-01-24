«Динамо» - «Спартак»: на кого ставлять букмекери

Букмекери вважають, що в матчі другого ігрового дня Кубка Першого каналу між московським "Спартаком" і київським "Динамо" червоно-білі мають більше шансів на перемогу. Коефіцієнт на виграш москвичів рівний 2,15, тоді як перемога киян оцінюється в 3,10. Коефіцієнт на мирний результат зустрічі одвічних суперників складає 3,30.

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