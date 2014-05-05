«Азовмаш» виграв другий матч серії за бронзу української баскетбольної Суперліги

Хоча для цього команді довелося відігравати дев’ятиочкове відставання в середині третьої чверті, повідомляє прес-служба Суперліги.

«Азовмашу» не вдалося захопити ініціативу до великої перерви. На відміну від попереднього матчу, «Донецьк» не поступався суперникові в боротьбі за підбирання, а крім того, перекрив периметр, внаслідок чого маріупольці за всю першу половину реалізували лише 2 з 9 дальніх спроб. Після того ж, як Ігор Чумаков влучив здалеку під завісу другої чверті, дончани вирвалися вперед і врешті-решт виграли першу половину з рахунком 43-40.

На початку третьої десятихвилинки донецька команда здійснила ривок, організований Павлом Буренком і партнерами, повівши «+9». Але потужний ігровий відрізок у відповідь у виконанні «Азовмашу» (18:3), натхненниками якого стали Ігор Зайцев і Денис Лукашов, не лише ліквідував розрив у рахунку, а й вивів господарів паркету вперед. Заключний і найменш результативний період команди розпочали за 7-очкової переваги маріупольців, які, домінуючи в три секундній зоні, довели матч до перемоги.

Ударний дует «Азовмашу» в складі Максима Пустозвонова й Ігоря Зайцева приніс маріупольській команді левову частку очок, забивши важливі кидки в переломній третій чверті та відігравши ключову роль у нелегкій перемозі. Пустозвонов відзначився 23 очками й 6 підбираннями, Зайцев – 21 очком і 6 підбираннями.

Третій матч серіїї до трьох перемог відбудеться в Донецьку 8 травня. В разі перемоги «Азовмашу» серія завершиться достроково.