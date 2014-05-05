Українські шаблістки завоювали " бронзу " етапу Кубка світу

Про це повідомляє офіційний сайт Національної федерації фехтування України.

В 1/8 фіналу Ольга Харлан, Галина Пундик, Аліна Комащук та Олена Вороніна розгромили команду Венесуели з рахунком 45:19, у чвертьфіналі перемогли француженок - 45:42. У півфіналі українкам протистояли господарки турніру - американки на чолі з Маріель Загуніс, яка днем раніше виграла індивідуальний турнір. Наша команда вже після першого бою Аліни Комащук з Дармагою Возняк вела в рахунку 5:0. Однак, американки потроху скорочували розрив і остаточно вирвалися вперед у передостанньому восьмому поєдинку Комащук-Загуніс, який американка виграла із загальним рахунком 40:38. А потім в дев'ятому бою Харлан не зуміла переломити ситуацію. Збірна України поступилася з підсумковим рахунком 43:45. У матчі за бронзу українки перемогли італійок з рахунком 45:42.

Перемогу в командному турнірі у фінальному протистоянні Росія - США вирвали представниці Росії.

В індивідуальному турнірі, який відбувся днем раніше, лідер світового рейтингу Ольга Харлан повністю повторила свій минулорічний результат на цьому турнірі, посівши п'яте місце. Шлях до четвірки найсильніших українці перегородила росіянка Вікторія Ковальова, яка перемогла з рахунком 15:12.