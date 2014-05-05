Український баскетболіст Печеров залишив російський клуб через посилення міграційних правил

«На жаль, у нинішньому сезоні він допомогти нашій команді вже не зможе», повідомляє прес-служба самарської команди.

Сам Печеров так прокоментував ситуацію: "Я залишаю команду через посилення візового режиму. Я повинен був, як з'ясувалося, перебувати в Росії 90 днів, цей строк минув і зараз я повинен виїхати в Україну з митних питань. Тільки що про це дізнався, дуже неприємна новина. Ми тільки-но обіграли "Єнісей", вийшли у чвертьфінал Єдиної ліги ВТБ. Звичайно, хотілося б допомогти команді, але виходячи з таких обставин, не зможу допомогти "Крилам" в найближчих матчах. Було дуже приємно перебувати в такому колективі, бути частиною команди. Хочу побажати хлопцям успіху в іграх з УНИКСом, щоб вони змогли вийти у "Фінал чотирьох".

У восьми матчах Єдиної ліги ВТБ український центровий, який перейшов в "Червоні Крила" в січні, набирав 7,1 очка і робив 3,3 підбора в середньому за гру.