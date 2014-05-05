Хокейний клуб "Донбас" підписав контракт з канадським гравцем

Про це повідомляє прес-служба ХК "Донбас".

У минулому сезоні 29-річний форвард дебютував у Континентальній хокейній лізі, набравши 49-ти матчах регулярного чемпіонату 44 (17+27) бали за результативність, однак взяти участі в матчах розіграшу Кубка Гагаріна через травму не зміг.

Раніше Кайл Уілсон виступав у студентських лігах Північної Америки, потім з "Сауз Кароліна Стингрейс" (ECHL) отримав запрошення в Американську хокейну лігу (AHL), в якій грав за "Сан Антоніо Рэмпэйдж", "Херші Біарс", "Спрінгфілд Фалконс", "Мілуокі Адмиралс", "Сірак'юз Кранч" і "Норфолк Адміралс". Також форвард має досвід виступів у Національній хокейній лізі, де захищав кольори клубів "Вашингтон Кепіталс", "Коламбус Блю Джекетс" і "Нешвілл Предаторз".

У свій час, гравець ставав кращим снайпером і кращим бомбардиром плей-офф АХЛ серед новачків сезону 2006/07 рр. Також він є дворазовим володарем Кубка Колдера (чемпіон АХЛ) - 2009 і 2010 р.

Зазначимо, що в "Донбасі" тепер буде два гравця з прізвищем Уілсон. Кольори клубу також захищає інший канадський гравець Клей Уілсон.