"Чорноморець" є найкращим українським клубом за версією рейтингу IFFHS

Про це повідомляється на офіційному сайті IFFHS.

"Чорноморець" знаходиться на 57-му місці з 158,50 набраними балами. Далі йдуть дніпропетровський "Дніпро" (72-е місце, 147 балів), донецький "Шахтар" (75, 146 балів) і київське "Динамо" (83, 143,5 бали).

Харківський "Металіст" у списку 100 кращих клубів світу відсутній.

Найсильнішим клубом світу залишається минулорічний переможець Ліги чемпіонів німецька "Баварія" (Мюнхен) - 354 бали. Фіналісти цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів іспанські клуби "Реал" і "Атлетико" (обидва - з Мадрида) займають, відповідно, друге і третє місця. При цьому переможець фінального матчу Ліги чемпіонів сезону 2013/14, який відбудеться 24 травня, стане кращою командою світу за підсумками сезону.