Призначений Москвою губернатор Севастополя заборонив проведення матчу "Севастополь" - "Металіст"

Про це заявив генеральний директор Прем'єр-ліги Петро Іванов, повідомляє портал sport.ua.

Зокрема, Іванов зазначив: "Зараз між нами і клубом проводяться переговори про подальшу долю цього матчу. Обговорюються різні питання, в тому числі і про можливість зіграти цю зустріч за межами Кримського півострова. Як тільки буде ясність у цьому питанні - ми одразу ж проінформуємо громадськість".

В ФК «Металіст», у свою чергу, повідомили, що підкоряться будь-якому рішенню Прем'єр-ліги.