Призначений Москвою губернатор Севастополя заборонив проведення матчу "Севастополь" - "Металіст"
12:54, 05 травня 2014Спорт
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Матч 22-го туру української футбольної Прем'єр-ліги «Севастополь» - «Металіст», який повинен був пройти 7 травня, може не відбутися, так як місцевий губернатор Сергій Меняйло своїм указом заборонив проводити матч.
Прем’єр-ліга / sctavriya.com
Про це заявив генеральний директор Прем'єр-ліги Петро Іванов, повідомляє портал sport.ua.
Зокрема, Іванов зазначив: "Зараз між нами і клубом проводяться переговори про подальшу долю цього матчу. Обговорюються різні питання, в тому числі і про можливість зіграти цю зустріч за межами Кримського півострова. Як тільки буде ясність у цьому питанні - ми одразу ж проінформуємо громадськість".
В ФК «Металіст», у свою чергу, повідомили, що підкоряться будь-якому рішенню Прем'єр-ліги.
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