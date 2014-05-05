Померла британська тенісистка українського походження Олена Балтача

Про це повідомляє ВВС.

У березні нинішнього року Балтача оголосила про те, що хвора на рак печінки, починає курс лікування і сподівається його перемогти. Раніше, в листопаді 2013-го року вона оголосила про завершення своєї тенісної кар'єри, не пояснивши причини.

Балтача була кращою тенісисткою Великобританії згідно офіційного рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) 132 тижні - з грудня 2009-го року по червень 2012-го. Вона виграла 11 турнірів серії Міжнародної тенісної федерації (ITF), а у вересні 2010 року входила до ТОП-50 кращих гравців світу.

Олена Балтача народилася 14 серпня 1983 року в Києві. Її батько - Сергій Балтача - відомий футболіст, виступав за київське «Динамо», харківський «Металіст» і збірну СРСР з футболу, а мати Ольга представляла СРСР на Олімпійських Іграх у п'ятиборстві. У 1989 році сім'я переїхала до Великобританії, після того як Сергій Балтача підписав контракт з англійським футбольним клубом "Іпсвіч".