Юлія Прокопчук завоювала бронзу на етапі Світової серії зі стрибків у воду
11:47, 05 травня 2014Спорт
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У Москві завершився четвертий етап Світової серії зі стрибків у воду, де українка Юлія Прокопчук завоювала бронзову нагороду в стрибках з 10-метрової вишки.
Юлія Прокопчук / sports.ru
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації водних видів спорту (FINA).
Українка набрала в сумі за п'ять стрибків 380,10 бали. Золото і срібло у китайських спортсменок - Лю Ґанься (411,40) і Чен Руолин (397,45).
У чоловіків перші два місця також зайняли китайці. Переміг Чен Айшен (563,30), випередивши Ян Цзяня (557,80). Бронза дісталася Віктору Мінібаєву з Росії (530,80).
Українець Олександр Бондар посів шосте місце (499,50).
Як повідомляв УНІАН, раніше на етапі в столиці Росії Ілля Кваша став срібним призером у стрибках з 3-метрового трампліну.
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