Юлія Прокопчук завоювала бронзу на етапі Світової серії зі стрибків у воду

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації водних видів спорту (FINA).

Українка набрала в сумі за п'ять стрибків 380,10 бали. Золото і срібло у китайських спортсменок - Лю Ґанься (411,40) і Чен Руолин (397,45).

У чоловіків перші два місця також зайняли китайці. Переміг Чен Айшен (563,30), випередивши Ян Цзяня (557,80). Бронза дісталася Віктору Мінібаєву з Росії (530,80).

Українець Олександр Бондар посів шосте місце (499,50).

Як повідомляв УНІАН, раніше на етапі в столиці Росії Ілля Кваша став срібним призером у стрибках з 3-метрового трампліну.