"Карпати" обіграли "Дніпро" в матчі УПЛ

У Дніпропетровську завершився матч 28-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" несподівано програв львівським "Карпатам" з рахунком 1:4.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, львів'яни здобули вольову перемогу.

У першому таймі матчу в Дніпропетровську особливо гострих комбінацій команди на полі не створили і 45-хвилинка завершилася закономірною нічиєю.

Основні події відбувалися вже після перерви. Рахунок на 49-й хвилині відкрив гравець "Дніпра" Євген Селезньов. Руслан Ротань з центральної зони зробив передачу вліво на Євгена Коноплянку, той прострілив на дальню штангу, а там набіг Селезньов, який вколотив м'яч під поперечину.

Але, вже через 7 хвилин, на 56-й, гравець "Дніпра" Євген Чеберячко порушив правила у своєму штрафному майданчику, і суддя призначив пенальті. 11-метровий реалізував Сергій Зеньов. На 64-й хвилині Дмитро Льопа точним ударом вивів гостей вперед. А в кінцівці гості і зовсім влаштували розгром суперника. На 84-й хвилині Олександр Гладкий забив третій гол у ворота дніпропетровців, а в доданий арбітром час - четвертий.

В інших матчах туру були зафіксовані такі результати: "Севастополь" - "Зоря" - 0:2, "Чорноморець" - "Металіст" - 1:1, "Шахтар" - "Іллічівець" - 3:1, "Металург" (Запоріжжя) - "Ворскла" - 0:1, "Таврія" - "Металург" (Донецьк) - 0:1, "Говерла" - "Волинь" - 6:0.

Таким чином, у турнірній таблиці у "Шахтаря" 59 очок, "Дніпра" - 53, "Металіста" - 48, "Динамо" - 47 і "Чорноморця" - 44.