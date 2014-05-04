Ілля Кваша став срібним призером етапу Світової серії зі стрибків у воду
11:05, 04 травня 2014Спорт
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У Москві (Росія) проходить етап Світової серії зі стрибків у воду, де у змаганнях чоловіків на триметровому трампліні українець Ілля Кваша став срібним призером.
Ілля Кваша / noc--ukr.org
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації водних видів спорту (FINA).
Кваша закінчив змагання з рекордним для себе результатом 530,35 бала, пропустивши вперед лише росіянина Євгена Кузнєцова (542,30). Трійку призерів замкнув британець Джек Лаугер (512,45).
У цій же дисципліні у жінок два перших місця зайняли китаянки. Перемогла Хе Ци (377,40), випередивши Хань Вань (362,40). Третьою призеркою стала італійка Таня Коньотто (353,00).
Українка Анастасія Недобіга посіла п'яте місце (312,60).
Етап в Москві завершиться 4 травня.
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