Руслан Дмитренко та українська команда перемогли на Кубку світу зі спортивної ходьби

"Українець Руслан Дмитренко оформив «золотий» дубль на Кубку світу зі спортивної ходьби, перемігши в індивідуальних і командних змаганнях. Дистанцію 20 км він подолав з новим національним рекордом – 1:18.37 год", - повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Протягом усієї дистанції Дмитренко тримався в лідируючій групі. За два кола до фінішу українець разом з китайцем Цзелінь Цаєм почав відриватися від переслідувачів, а заключне коло і взагалі долав у гордій самотності.

"Перемогу Україні в командних змаганнях зі спортивної ходьби на 20 км разом з Дмитренком принесли Ігор Главан (7-й, 1:19.59 год – особистий рекорд) і Назар Коваленко (10-й, 1:20.11 год)", - йдеться у повідомденні.

Кубок світу зі спортивної ходьби 3-4 травня приймав Тайцан (Китай). На 50-кілометровій дистанції українська чоловіча команда стала срібним призером Кубка світу, а Людмила Оляновська повторила національний рекорд України зі спортивної ходьби на 20 км.