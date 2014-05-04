Руслан Дмитренко та українська команда перемогли на Кубку світу зі спортивної ходьби
Спортсмен Руслан Дмитренко та українська команда перемогли на Кубку світу зі спортивної ходьби.
"Українець Руслан Дмитренко оформив «золотий» дубль на Кубку світу зі спортивної ходьби, перемігши в індивідуальних і командних змаганнях. Дистанцію 20 км він подолав з новим національним рекордом – 1:18.37 год", - повідомляє Федерація легкої атлетики України.
Протягом усієї дистанції Дмитренко тримався в лідируючій групі. За два кола до фінішу українець разом з китайцем Цзелінь Цаєм почав відриватися від переслідувачів, а заключне коло і взагалі долав у гордій самотності.
"Перемогу Україні в командних змаганнях зі спортивної ходьби на 20 км разом з Дмитренком принесли Ігор Главан (7-й, 1:19.59 год – особистий рекорд) і Назар Коваленко (10-й, 1:20.11 год)", - йдеться у повідомденні.
Кубок світу зі спортивної ходьби 3-4 травня приймав Тайцан (Китай). На 50-кілометровій дистанції українська чоловіча команда стала срібним призером Кубка світу, а Людмила Оляновська повторила національний рекорд України зі спортивної ходьби на 20 км.