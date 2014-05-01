Новим тренером "Динамо" може стати Бердиєв

Про це повідомляє ТСН з посиланням на російський журнал Total Football.

Кандидатура туркменського фахівця, що має російське громадянство, повністю влаштувала президента киян Ігоря Суркіса. І вже в перших числах травня має відбутися офіційне представлення екс-керманича "Рубіна" в якості головного тренера "Динамо".

Читайте такожСуркіс пояснив, чому в "Динамо" не буде іноземного тренераНагадаємо, що зараз обов'язки головного тренера "Динамо" виконує Сергій Ребров, який грав у Бердиєва в "Рубіні". А тренером з фізпідготовки киян є Рауль Руїс Гонсалес Ріанчо, що раніше працював в казанському клубі.

За півтора роки з Олегом Блохіним "Динамо" встановило низку антирекордів. Зокрема, вперше в історії фінішувало нижче другого місця. А у нинішньому сезоні команда може залишитися без медалей.