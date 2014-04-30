"Атлетіко" вийшов у фінал Ліги чемпіонів

У Лондоні завершився матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Челсі" поступився мадридському "Атлетіко" з рахунком 1:3.

Перший матч, що відбувся тиждень тому в Мадриді, завершився внічию 0:0.

У повторній грі "Челсі" вважався фаворитом. А на 36-й хвилині Фернандо Торрес забив гол, який дозволив "Челсі" вийти вперед. Але ще до перерви, на 44-й хвилині Адріан зрівняв рахунок - 1:1.

Доля матчу і путівки у фінал зважилася після перерви. На 60-й хвилині Дієго Коста реалізував пенальті і вивів гостей вперед, а на 72-й хвилині Арда Туран забив третій гол - 1:3.

Таким чином, вперше в історії Ліги чемпіонів у фіналі зіграють команди з одного міста.

Як повідомляв УНІАН, напередодні мадридський "Реал" виграв у мюнхенської "Баварії" з рахунком 4:0 (по сумі двох матчів - 5:0).