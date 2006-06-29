Олександр Шовковський встановив рекорд чемпіонатів світу

Воротар збірної України Олександр Шовковський став першим голкіпером, який не пропустив жодного пенальті в серії післяматчевих 11-метрових ударів на чемпіонаті світу з футболу. Крім того, Олександр Шовковський увійшов до числа восьми голкіперів, яким вдавалося в серії післяматчевих пенальті відбити два удари. По два рази в цьому досягли успіху німецький голкіпер Шумахер і аргентинець Гойкоечеа.

Збірна Швейцарії, відповідно, стала першою командою, яка не реалізувала жодного пенальті в серії післяматчевих 11-метрових ударів. Більш того, це перша команда в історії чемпіонатів світу, яка вибула з подальшої боротьби, не пропустивши жодного гола і не зазнавши жодної поразки.

Нагадаємо, що швейцарці зайняли перше місце в групі "G", перемігши Південну Корею (2:0) і Того (2:0), і зігравши внічию з французами (0:0). У матчі 1/8 фіналу швейцарці в основний час зіграли внічию з командою України (0:0), а в серії пенальті програли 0:3.

У минулому тільки сім команд залишали чемпіонат світу, пропустивши всього один гол в свої ворота: Шотландія (1974, 3 матчі – 1 перемога, 2 нічиїх), Камерун (1982, 3 нічиїх), Англія (1982, 3 перемоги, 2 нічиїх), Бразилія (1986, 4 перемоги, 1 нічия), Італія (1990, 5 перемог, 1 нічия), Норвегія (1994, 1 перемога, 1 нічия, 1 поразка).

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