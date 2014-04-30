Українець Стаховський програв у другому раунді тенісного турніру в Мюнхені
У Мюнхені (Німеччина) проходить тенісний турнір BMW Open by FWU AG, де у другому колі з боротьби вибув українець Сергій Стаховський, який поступився Яну-Леннарду Штруффу з Німеччини.
Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації тенісистів-професіоналів.
У цьому матчі українець, який далеко не завжди вдало виступає на кортах з ґрунтовим покриттям, знову не зумів повністю реалізувати свій потенціал. До того ж, суперник, який потрапив в основну сітку турніру після перемоги в кваліфікації, знаходиться в хорошій формі. У першому колі він обіграв набагато більш сильного і титулованого іспанця Фелісіано Лопеса, посеяного організаторами під 6-м номером - 6:3, 6:4.
У матчі з українцем Штруфф також впевнено контролював гру, тричі вигравши гейми на подачі суперника і жодного разу не віддавши свою подачу - 6:3, 6:3.
Стаховський був єдиним українцем, який виступає на цьому турнірі.
Змагання в Мюнхені триватимуть до 4 травня.