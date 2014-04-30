У Греції запалили вогонь юнацької Олімпіади

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

За давньою традицією, жриця античного храму Гери запалила від сонячних променів за допомогою параболічного дзеркала факел на стадіоні «Панатінаікос», де у 1896 році вперше пройшли сучасні Олімпійські ігри.

Естафета олімпійського вогню пройде здебільшого в Інтернеті. Віртуальний факел почне подорож з Афін, але в серпні у Нанкіні «матеріалізується» і в китайському місті пройде справжня естафета вогню.

У церемонії взяли участь почесний президент Міжнародного Олімпійського комітету Жак Рогге, представники китайського спорту та оргкомітету Ігор, керманич Олімпійського комітету Греції Спірос Капралос.

Як повідомляв УНІАН, ІІ літні юнацькі Олімпійські ігри відбудуться з 16 по 28 серпня за участю понад 3,5 тис. атлетів з усього світу. Програма змагань буде нараховувати 28 видів спорту, а також чимало культурних та освітніх програм, участь у яких зможуть взяти всі учасники Олімпіади.