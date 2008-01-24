Долю півфіналу «Евертон» - «Челсі» вирішив один гол

08:04, 24 січня 2008
Спорт
1167

"Іриски" концентруватимуться на Кубку УЄФА

Джо Коул. Фото АР
Лондонський Челсі зумів добитися перемоги і в другому півфінальному матчі Кубка Ліги  з Евертоном.

Результат цієї зустрічі вирішив єдиний гол Джо Коула на 69-ій хвилині матчу. Джо прийняв передачу Малуда з лівого флангу і миттю пробив Говарда, який очманів від швидкості цієї атаки .

Евертон не перемагав Челсі ще з 2007 року. 

Після матчу Девід Мойєс заявив, що тепер його команді потрібно сконцентруватися на виступах в Кубку УЄФА. Також він оптимістично висловився про майбутнє свого клубу: "Поза сумнівом, ми рухаємося в потрібному напрямку. Нам потрібно лише прибрати цю уявну грань між нашим клубом і Челсі".

Як повідомлялося, вчора фіналістом Кубка Ліги також став  Тоттенхем, який розгромив Арсенал з рахунком 5:1.

Англія. Кубок Ліги

1/2 фіналу

Евертон - Челсі 0:1 (перший матч 1:2)

Гол: Джо Коул, 69

Евертон: Говард, Гібберт, Нуну Валенте, Ягелка, Лескотт, Осман, Карслі (Анічебе, 70), Кахілл, Артета, М. Фернандеш (Вон, 78), Е. Джонсон

Челсі: Чех, Беллетті, Карвальйо, Алекс, Брідж, Макелеле, Сідвелл, Малуда (Е. Коул, 90), Д. Коул (Пісарро, 82), Райт-Філіпс, Анелька (Бен-Хаїм, 90)

За матеріалами Football.ua

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter