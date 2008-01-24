Долю півфіналу «Евертон» - «Челсі» вирішив один гол

Лондонський Челсі зумів добитися перемоги і в другому півфінальному матчі Кубка Ліги з Евертоном.

Результат цієї зустрічі вирішив єдиний гол Джо Коула на 69-ій хвилині матчу. Джо прийняв передачу Малуда з лівого флангу і миттю пробив Говарда, який очманів від швидкості цієї атаки .

Евертон не перемагав Челсі ще з 2007 року.

Після матчу Девід Мойєс заявив, що тепер його команді потрібно сконцентруватися на виступах в Кубку УЄФА. Також він оптимістично висловився про майбутнє свого клубу: "Поза сумнівом, ми рухаємося в потрібному напрямку. Нам потрібно лише прибрати цю уявну грань між нашим клубом і Челсі".

Як повідомлялося, вчора фіналістом Кубка Ліги також став Тоттенхем, який розгромив Арсенал з рахунком 5:1.

Англія. Кубок Ліги 1/2 фіналу Евертон - Челсі 0:1 (перший матч 1:2)

Гол: Джо Коул, 69

Евертон: Говард, Гібберт, Нуну Валенте, Ягелка, Лескотт, Осман, Карслі (Анічебе, 70), Кахілл, Артета, М. Фернандеш (Вон, 78), Е. Джонсон

Челсі: Чех, Беллетті, Карвальйо, Алекс, Брідж, Макелеле, Сідвелл, Малуда (Е. Коул, 90), Д. Коул (Пісарро, 82), Райт-Філіпс, Анелька (Бен-Хаїм, 90)

За матеріалами Football.ua