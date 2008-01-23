”Шахтар” зробив перший крок до мільйону доларів

Шахтар упевнено виграв перший матч в Кубку Першого каналу у чемпіона Ізраїлю команди “Бейтар”. 3:0 (Фернандіньо 2, Левандовські 58, Гай 90).

Група А.

23.01, Єрусалим, Бейтар - Шахтар

27.01, Тель-Авів, ЦСКА - Шахтар

29.01, Єрусалим, Бейтар - ЦСКА

Група В

24.01, Тель-Авів, Спартак - Динамо

26.01, Рішон-ле-Ціон, Динамо - Црвена Звезда

28.01, Тель-Авів, Црвена Звезда - Спартак

Фінал

31.01, Тель-Авів

Призові Кубка першого каналу: переможцеві - мільйон доларів, фіналісту - півмільйона, другі місця в групах - по 150 тисяч, останні - по 100 тисяч. За умовами Кубка – не менше половини призу слід витратити на дитячий футбол.