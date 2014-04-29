Фанати просять президента ФФУ перенести фінальний матч Кубка України

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Зокрема, у зверненні зазначається: «Проведення фінального матчу у місті Харкові наражає на небезпеку численних вболівальників, які захочуть відвідати цей матч. Адже зараз у Харкові присутні численні агресивні антидержавні елементи. Приїзд ультрас вони можуть використати для організації масштабних провокацій, як це сталося нещодавно під час проведення матчу Прем’єр ліги між харківським Металістом та дніпропетровським Дніпром. Слід також згадати інцидент з побиттям громадян України на трасі Полтава – Харків, серед яких теж були футбольні ультрас. Отже, небезпека існує ще і на шляху до місця проведення фінального матчу».

Разом з тим, фанати заявляють: «Пропонуємо провести фінальний матч у Львові. Це місто максимально віддалене від східного кордону, та ще ніколи у своїй історії (!) не приймало фінал Кубку України (на відміну від Харкова, який приймав фінал тричі за останні 6 років, включно з минулорічним). Крім гарантій безпеки, численні вболівальники України отримають можливість переконатися у гостинності та доброзичливості львів’ян, що матиме позитивний вплив на гуманітарну ситуацію в Україні. А сам матч пройде у святковій атмосфері та при повних трибунах».

Лист підписаний фанатами усіх 16 клубів української Прем`єр-ліги.