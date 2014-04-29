«Будівельник» вийшов у фінал баскетбольної Суперліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, доля гри вирішилась у третьому періоді, коли кияни довели свою перевагу до 20 очок.

Кияни за приблизно рівної боротьби вийшли уперед в матчі в середині першої чверті. Протягом кінцівки першої та другої чверті гості, які не поступалися супернику у боротьбі за підбирання, а також значно краще влучали дальніми кидками з-за дуги (в першу чергу, це стосується Олександра Неруша й Сергія Горбенка), виграли першу половину з рахунком 42-34. Найрезультативнішим гравцем «будівельників» із 12 очками в активі став ДаХуан Саммерс.

Після великої перерви перевага чинного чемпіона продовжувала зростати, насамперед завдяки активності Саммерса, тож перед заключною десятихвилинкою «Будівельник» вів у рахунку +20. Навіть упевнена гра дуету Ігор Зайцев – Кирило Натяжко не могла врятувати маріупольський клуб, адже гості впевнено контролювали ситуацію. І хоча четвертий період виграв «Азовмаш», переломити хід гри на власну користь господарі не зуміли.

Форвард «Будівельника» Саммерс відіграв ключову роль у перемозі своєї команди, реалізувавши важливі та переломні кидки в третій чверті й загалом відзначившись 25 очками та 7 підбираннями.

У фіналі столичний клуб зіграє з «Хіміком» (Южнє), в той час як «Азовмаш» побореться за бронзові нагороди з «Донецьком».