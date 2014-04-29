Володимир Кличко не зможе виступити на Олімпіаді-2016 - Федерація боксу України
18:39, 29 квітня 2014Спорт
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Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, IBO та WBO у суперважкій вазі Володимир Кличко не зможе взяти участь у Олімпійських іграх-2016.
Владимир Кличко / Reuters
Федерація боксу України як і раніше вважає, що Володимир не повинен повертатися на аматорський ринг, повідомляє champion.com.ua.
"Можливість участі Володимира у відборі на Олімпіаду, як професіонала, ніколи навіть не розглядалася", - йдеться у повідомленні, яке надійшло на адресу сайту від ФБУ.
В 1996 році Володимир Кличко виграв золото Олімпіади в Атланті (США), і зараз сподівається, що керівництво Міжнародної федерації аматорського боксу (AIBA) надасть йому знову можливість виступити на Іграх-2016.
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