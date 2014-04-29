Володимир Кличко не зможе виступити на Олімпіаді-2016 - Федерація боксу України

Федерація боксу України як і раніше вважає, що Володимир не повинен повертатися на аматорський ринг, повідомляє champion.com.ua.

"Можливість участі Володимира у відборі на Олімпіаду, як професіонала, ніколи навіть не розглядалася", - йдеться у повідомленні, яке надійшло на адресу сайту від ФБУ.

В 1996 році Володимир Кличко виграв золото Олімпіади в Атланті (США), і зараз сподівається, що керівництво Міжнародної федерації аматорського боксу (AIBA) надасть йому знову можливість виступити на Іграх-2016.