Володимир Кличко з'їв банан на підтримку боротьби з расизмом

Про це повідомляється в Twitter Кличко.

Український чемпіон виклав на сторінці у соціальній мережі фотографію, на якій видно, як він з'їв банан. На шкірці банана зроблено напис англійською мовою "Скажи ні расизму".

27 квітня відбувся матчі чемпіонату Іспанії з футболу, в якому "Барселона" обіграла "Вільяреал" з рахунком 3:2. Під час матчу один з уболівальників "Вільярреала" кинув у Дані Алвеса бананом, який гравець тут же з'їв.

На захист гравця виступили багато провідних спортсменів світу. Що стосується вболівальника, то ФК "Вільяреал" довічно заборонив йому відвідувати домашні матчі команди.