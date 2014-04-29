Володимир Кличко з'їв банан на підтримку боротьби з расизмом
14:42, 29 квітня 2014Спорт
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Чемпіоном світу з боксу за версіями IBF, WBA, IBO, WBO Володимир Кличко виступив на підтримку гравця іспанської футбольної команди "Барселона" Дані Алвеса, якого образили расиською витівкою вболівальники іншої іспанської команди - "Вільяреала".
Володимир Кличко / facebook.com/VitaliWladimirKlitschko
Про це повідомляється в Twitter Кличко.
Український чемпіон виклав на сторінці у соціальній мережі фотографію, на якій видно, як він з'їв банан. На шкірці банана зроблено напис англійською мовою "Скажи ні расизму".
27 квітня відбувся матчі чемпіонату Іспанії з футболу, в якому "Барселона" обіграла "Вільяреал" з рахунком 3:2. Під час матчу один з уболівальників "Вільярреала" кинув у Дані Алвеса бананом, який гравець тут же з'їв.
На захист гравця виступили багато провідних спортсменів світу. Що стосується вболівальника, то ФК "Вільяреал" довічно заборонив йому відвідувати домашні матчі команди.
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