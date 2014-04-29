Жан Беленюк визнаний найкращим спортсменом квітня в Україні

Його наставники Віталій Киселиця та Олексій Добровольський стали найкращими тренерами місяця, повідомляє прес-служба НОК.

23-річний киянин, який виступає у ваговій категорії до 85 кг., виборов золоту медаль на європейській першості з боротьби, що відбулася в Вантаа (Фінляндія). Беленюк успішно пройшов шлях до фіналу, перемігши зокрема у півфіналі Олімпійського чемпіона із Росії Олексія Мішина. Золоту нагороду наш спортсмен виборов у надскладному фінальному поєдинку, де зустрівся з фінським борцем Рамі Хієтаініємі: Беленюк отримав серйозне розсічення, але вистояв до переможного кінця, не залишивши шансів супернику.

Загалом українці повернулися з чемпіонату Європи з 8 медалями: «золотом», «сріблом» та 6 бронзовими нагородами.

Беленюк вдруге у кар’єрі посів місце на п’єдесталі пошани европейської першості. У 2012 році борець здобув бронзову медаль чемпіонату Європи у Белграді (Сербія).

Звання найкращого спортсмена місяця в Україні Беленюк виборює вперше.