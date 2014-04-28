З України перенесли ще один міжнародний турнір - Кубок Європи з легкої атлетики

17:47, 28 квітня 2014
Спорт
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Кубок Європи з легкоатлетичного багатоборства (I і ІІ ліги) перенесено з Донецька в Португалію.

EAA / european-athletics.org

Про це УНІАН повідомили у Федерації легкої атлетики України, яка отримала відповідний лист від Європейської асоціації легкої атлетики.

Підставою для перенесення змагань стала складна ситуація у Східній Україні.

"Після ретельних перевірок ЕАА обрала місцем проведення турніру селище Рібейра-Брава, на південному узбережжі острова Мадейри", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кубок Європи з багатоборства (I і ІІ ліги) повинен був відбутися в Донецьку 5-6 липня нинішнього року.

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