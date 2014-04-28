З України перенесли ще один міжнародний турнір - Кубок Європи з легкої атлетики

Про це УНІАН повідомили у Федерації легкої атлетики України, яка отримала відповідний лист від Європейської асоціації легкої атлетики.

Підставою для перенесення змагань стала складна ситуація у Східній Україні.

"Після ретельних перевірок ЕАА обрала місцем проведення турніру селище Рібейра-Брава, на південному узбережжі острова Мадейри", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кубок Європи з багатоборства (I і ІІ ліги) повинен був відбутися в Донецьку 5-6 липня нинішнього року.