З України перенесли ще один міжнародний турнір - Кубок Європи з легкої атлетики
17:47, 28 квітня 2014Спорт
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Кубок Європи з легкоатлетичного багатоборства (I і ІІ ліги) перенесено з Донецька в Португалію.
ЕАА / european-athletics.org
Про це УНІАН повідомили у Федерації легкої атлетики України, яка отримала відповідний лист від Європейської асоціації легкої атлетики.
Підставою для перенесення змагань стала складна ситуація у Східній Україні.
"Після ретельних перевірок ЕАА обрала місцем проведення турніру селище Рібейра-Брава, на південному узбережжі острова Мадейри", - наголошується в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Кубок Європи з багатоборства (I і ІІ ліги) повинен був відбутися в Донецьку 5-6 липня нинішнього року.
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