Володимир Кличко завдав у шість разів більше ударів, ніж Леапаї
17:29, 28 квітня 2014Спорт
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Чемпіон світу з боксу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO і журналу "The Ring Magazine" українець Володимир Кличко в титульному бою проти австралійця Алекса Леапаї завдав у шість разів більше ударів, ніж опонент.
Кличко і Леапаї / Reuters
Що стосується точних ударів, то Кличко перевершив опонента в 14 разів, повідомляє CompuBox.
Всього Кличко завдав 389 ударів (147 влучень, 37%), а Леапаї - 69 (10, 14%).
Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Кличко-молодший провів титульний бій в Оберхаузені (Німеччина), де в п'ятому раунді нокаутував Леапаї, захистивши титул WBO і продовжив свою переможну серію до 20 боїв.
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