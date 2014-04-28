Володимир Кличко завдав у шість разів більше ударів, ніж Леапаї

Що стосується точних ударів, то Кличко перевершив опонента в 14 разів, повідомляє CompuBox.

Всього Кличко завдав 389 ударів (147 влучень, 37%), а Леапаї - 69 (10, 14%).

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Кличко-молодший провів титульний бій в Оберхаузені (Німеччина), де в п'ятому раунді нокаутував Леапаї, захистивши титул WBO і продовжив свою переможну серію до 20 боїв.