Олег Царьков отримав нагороду кращого спортсмена березня в Україні

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

У перший весняний місяць найбільшим спортивним досягненням для українського спорту став успіх нашої збірної зі стрільби з пневматичної зброї на чемпіонаті Європи у Москві. Українцям вдалося завоювати на континентальній першості 15 медалей (6 золотих, 8 срібних і 1 бронзову), що дозволило їм виграти загальнокомандний залік, а також посісти перше місце в командному заліку серед дорослих та юніорів.

Головним героєм чемпіонату став Олег Царьков, який переміг у стрільбі з пневматичної гвинтівки, при цьому встановивши рекорд України та Європи. Це «золото» стало першою медаллю за роки Незалежності у чоловіків в пневматичній гвинтівці.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка під час нагородження і вручення диплому, статуетки та грошової винагороди наголосив: "Вірю, що це лише початок, адже проявивши наполегливість, старанність можна досягти поставленої мети. Це нам і продемонстрував Олег, ставши найкращим спортсменом березня".

Нагороду кращого тренера місяця отримала особистий тренер Олега Царькова Леся Леськів, яка, до речі, продовжує активно виступати як спортсменка. На її рахунку чимало спортивних нагород: багаторазова чемпіонка світу та Європи, переможниця Кубків світу, учасниця Олімпійських ігор.

Також була відзначена робота президента Федерації стрільби України Олега Волкова і всіх спеціалістів федерації за професіоналізм та кваліфіковану роботу з підготовки спортсменів найвищого рівня.