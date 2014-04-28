Українські тенісисти Світоліна і Долгополов зберегли свої місця в світовому рейтингу
12:52, 28 квітня 2014Спорт
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Асооциация тенісистів професіоналів і Жіноча тенісна асоціація опублікували оновлені рейтинги найсильніших гравців світу, в яких не зазнали змін позиції українців - Олександр Долгополов зберіг 22-е місце, а Еліна Світоліна 36-е.
Олександр Долгополов / Reuters
Про це повідомляють офіційні сайти організацій.
У чоловічому рейтингу АТР окрім Долгополова у Тор-100 найсильніших тенісистів світу також входить Сергій Стаховський, який піднявся з 92 - на 89-ту сходинку. Що стосується десятки найсильніших гравців, то тут жодних змін не відбулося. Список кращих раніше, очолює іспанець Рафаель Надаль.
У жіночому рейтингу WTA в компанії 100 найсильніших присутня лише одна українка Світоліна, на рахунку якої зараз 137 балів і 36-е місце. У десятці найсильніших у порівнянні з минулим тижнем відбулася одна зміна - з 8-го на 7-е місце піднялася Олена Янкович із Сербії, яка випередила німкеню Анжеліку Кербер. Рейтинг, як і раніше, очолює американка Серена Вільямс.
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