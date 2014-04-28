Українські тенісисти Світоліна і Долгополов зберегли свої місця в світовому рейтингу

Про це повідомляють офіційні сайти організацій.

У чоловічому рейтингу АТР окрім Долгополова у Тор-100 найсильніших тенісистів світу також входить Сергій Стаховський, який піднявся з 92 - на 89-ту сходинку. Що стосується десятки найсильніших гравців, то тут жодних змін не відбулося. Список кращих раніше, очолює іспанець Рафаель Надаль.

У жіночому рейтингу WTA в компанії 100 найсильніших присутня лише одна українка Світоліна, на рахунку якої зараз 137 балів і 36-е місце. У десятці найсильніших у порівнянні з минулим тижнем відбулася одна зміна - з 8-го на 7-е місце піднялася Олена Янкович із Сербії, яка випередила німкеню Анжеліку Кербер. Рейтинг, як і раніше, очолює американка Серена Вільямс.