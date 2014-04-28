Українець Бондар завоював бронзову медаль етапу Світової серії зі стрибків у воду
12:22, 28 квітня 2014Спорт
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Українець Олександр Бондар завоював третю медаль для збірної України на етапі Світової серії зі стрибків у воду, що завершилася в Лондоні.
Александр Бондарь / usf.org.ua
Про це УНІАН повідомили у Національному олімпійському комітеті України.
В індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки він пропустив вперед лише двох представників Китаю. Стрибки українця судді оцінили в 549,55 балів, що дозволило спортсмену посісти третє місце.
Раніше на цьому турнірі дві срібні медалі завоювали дуети в синхронних стрибках - Олександр Бондар та Максим Долгов, а також Ілля Кваша і Олександр Горшковозов.
Змагання в Лондоні тривали з 25 по 27 квітня.
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