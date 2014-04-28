Українець Бондар завоював бронзову медаль етапу Світової серії зі стрибків у воду

Про це УНІАН повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

В індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки він пропустив вперед лише двох представників Китаю. Стрибки українця судді оцінили в 549,55 балів, що дозволило спортсмену посісти третє місце.

Раніше на цьому турнірі дві срібні медалі завоювали дуети в синхронних стрибках - Олександр Бондар та Максим Долгов, а також Ілля Кваша і Олександр Горшковозов.

Змагання в Лондоні тривали з 25 по 27 квітня.