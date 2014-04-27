"Металіст" виграв у "Дніпра" в центральному матчі туру Прем'єр-ліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у центральному матчі туру в Харкові переможець був виявлений в самій кінцівці.

Гра другої і четвертої команд у турнірній таблиці Прем'єр-ліги - "Металіста" і "Дніпра" - проходила у впертій боротьбі, де спочатку перевагою володіли господарі поля. А на 36-й хвилині Алехандро Гомес відкрив рахунок у грі. Довгий час харків'янам вдавалося утримувати перевагу, але зрештою штурм "Дніпра" приніс свої результати. В одному з моментів, на 81-й хвилині захисники харків'ян порушили правила у своєму штрафному майданчику і суддя призначив пенальті. 11-метровий реалізував Нікола Калініч - 1:1.

Тим не менш, через 6 хвилин, на 87-й, комбінацію харків'ян точним ударом завершив Себастьян Бланко - 2:1. Цей гол став переможним для харків'ян.

Не менш напруженим виявився і матч, що проходив паралельно в Донецьку - "Металург" - "Динамо", в якому кияни втратили дуже важливі три очки.

В цьому матчі всі основні події відбувалися у другому таймі. На 46-й хвилині рахунок відкрив гравець донецької команди Жуніор Мораєс, на що на 74-й точним ударом відповів Владислав Калитвинцев. А через 10 хвилин Мораєс завершив сольний прохід з центру поля красивим ударом в лівий верхній кут воріт - 2:1.

Раніше сьогодні в 27-му турі маріупольський "Іллічівець" і "Севастополь" зіграли внічию - 0:0, луганська "Зоря" виграла в ужгородської "Говерли" - 1:0, а львівські "Карпати" та запорізький "Металург" також не зуміли виявити переможця - 2:2.

Таким чином, після 27-го туру у донецького "Шахтаря" 56 очок, "Дніпра" - 53, "Динамо" і "Металіста" - по 47.