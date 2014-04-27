"Металіст" - "Дніпро": онлайн-відео трансляція

Сьогодні в Харкові проходить центральний матч 27-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому зустрічаються "Металіст" і дніпропетровський "Дніпро".

На поле вийдуть команди, які на даний момент посідають у турнірній таблиці друге і четверте місця. І, незважаючи на 9-очкову перевагу "Дніпра", цей матч дуже важливий і в плані очної боротьби для обох колективів. Адже у "Металіста" в активі на одну гру менше. А виграш сьогодні допоможе харків'янам наблизитися до "Дніпра" за втраченими очками на відстань в 3 бали. З іншого боку, "Дніпру" також вкрай важливо не втрачати очки, так як команда веде боротьбу за перше місце з донецьким "Шахтарем". Саме сьогодні "Дніпро" може наздогнати донеччан і за набраними очками, і за кількістю проведених матчів.

Прогнози на цей матч досить суперечливі і фахівці не можуть зійтися в думці, хто сьогодні переможе. Також приблизно рівні шанси командам дають аналітики букмекерських контор. На перемогу "Металіста" ставки в середньому приймаються з розрахунку 3,15 до 1, на нічию - 3,50 до 1, на перемогу "Дніпра" - 2,34 до 1.

Стартові склади команд:

"Металіст": Дишленкович, Вільягра, Пшеничних, Папа Гуйє, Азеведо, Едмар, Бланко, Хав'єр, Ксьонз, Гомес, Гоменюк

Запас: Шуст, Ткачук, Нойок, Богданов, Юссуф, Краснопьоров, Шелаєв,

"Дніпро": Бойко, Федецький, Мазух, Чеберячко, Стрініч, Канкава, Ротань, Жуліано, Коноплянка, Зозуля, Матеус

Запас: Лаштувка, Кулаков, Калініч, Селезньов, Дуглас, Шахов, Політило